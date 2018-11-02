Van Büyükşehir Belediyesinden Erciş'e çıkarma

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Erciş'te çeşitli ziyaretlerde bulunarak, toplu taşımada yaşanan sorunları yerinde denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 173 bin civarındaki nüfusuyla kentin en kalabalık ilçesi olan Erciş'te çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçenin sorunlarını yerinde tespit eden Van Büyükşehir Belediyesi, çözüm odaklı projelerini de bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda ilçeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, ilk olarak Erciş ilçesine kısa bir süre önce atanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede yaşanan sorunlar ve toplu taşımadaki sıkıntılar konuşuldu.

Daha sonra Erciş Şoförler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik ile birlikte Yukarı TOKİ'ye geçen Tamer, Van Büyükşehir Belediyesi ve halk otobüslerinde yolculuk yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Tüm gününü ilçede geçiren Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, programı çerçevesinde Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Yağar ve ilçenin ilk gazetesi olan Birnisan Gazetesini ziyaret ederek, taksi durakları, otobüs depolama alanları ve ilçede yapılacak olan mezbahane alanında incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak ilçede yaşanan sorunların çözümü için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Fazıl Tamer, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

İlçede özellikle toplu taşımada yıllardır yaşanan sorunların çözülmesinde ciddi bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Tamer, “Erciş ilçemizde çok uzun bir süredir toplu taşıma ile ilgili sorunlar yaşandığını biliyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana valimiz ve genel sekreterimizin de talimatlarıyla çözüm odaklı bir çalışma ortaya koyduk. Bu maksatla ilk etapta burada 17 adet M plaka aracımızı H plakaya, yani halk otobüsüne dönüşümünü gerçekleştirdik. Yine ilçe merkezi ve Çelebibağ arasında hizmet verecek olan 27 adet V plaka minibüsümüzün ihalesini yaptık. Bunlar şu anda hizmet vermeye başladılar. Bunun dışında ilçemizde yol çizgi çalışması, trafik işaret levhalarının yenilenmesi gibi önemli çalışmalar yaptık. Yine toplu taşıma ve ticari taksilerimize yönelik çalışma ve denetimlerimiz devam ediyor. Bugün de Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerimizle birlikte buradayız. İlçemizde kısmi olarak devam eden sorunların kalıcı çözüme kavuşması için ilçe yöneticileri ilgili STK temsilcileri, esnafımız ve şoförlerimizle bir araya geldik. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemizde bir de mezbahane yapıyoruz. Daha önce protokolünü imzalamıştık. Yer tespitleri yapılıyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde yapımına başlayarak, bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.