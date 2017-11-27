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27 Kasım 2017 14:20

Van Büyükşehir Belediyesinden görüntü ve ses kirliliğine geçit yok

Van Büyükşehir Belediyesi, mahalle aralarında bulunan ruhsatsız demir doğramacıları, marangoz atölyelerini ve inşaat malzemecilerini şehir dışına taşınmak için çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesinden görüntü ve ses kirliliğine geçit yok

27 Kasım 2017 14:20


Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce aldığı kararlar doğrultusunda şehir içinde ses ve görüntü kirliliğine neden olan ruhsatsız iş yerleri ile ilgili çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda şehir içinde bulunan demir doğrama, marangoz, hurdacı ve inşaat malzemesi satış yerleriyle ilgili zabıta ekipleri denetimde bulundu. Denetimlerde ruhsatı olmayan işletmeler hakkında tutanak tutularak demir doğramacılar sitesine taşınmaları için 15 günlük süre tanındı. Zabıta ekipleri, sürenin sonunda dükkanların boşaltılmaması halinde mühürleme işlemi yapacak.


Yaşanabilir bir kent için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, “Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla şehir içinde görüntü ve ses kirliliğine neden olan ruhsatsız demir doğramacı, marangoz, hurdacı, mermerci ve inşaat malzemesi satan yerlerle ilgili çalışma başlattık. Ekiplerimiz ruhsat denetimi çalışmalarına ilk olarak demir doğramacılarla başladı. Ruhsatı olmayan yerler hakkında tutanak tutularak dükkanların boşaltılması için 15 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında dükkanlar boşaltılmazsa mühürleme ve ticaretten men işlemleri başlatılacak” dedi.




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