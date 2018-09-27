Van Büyükşehir Belediyesinden hafta sonu mesaisi

taksit ödemeleri için hafta sonu tam gün mesai yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun´ çerçevesinde yapılandırılan su, emlak, çevre temizlik, reklam ve geçmiş vergi borçlarının peşin ödemeleri ve ilk taksit ödemleri için 29-30 Eylül (Cumartesi Pazar) tarihinde mesai yapılacağını duyurdu. Yapılandırılan borçların 1. taksitleri ve peşin ödemleri 1 Ekim 2018'de sona eriyor. Vatandaşların ödemelerini rahat bir şekilde yapmaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, hafta sonu da mesai yapacak.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, cumartesi ve pazar günü de Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan ödeme noktalarına gelerek bu hizmetten yararlanabilecek.