Van Büyükşehir Belediyesinden hummalı çalışma

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, vatandaşların şehir içi trafikte rahat hareket edebilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Ekipler, şehir trafiğini olumsuz etkileyen eski emniyet kavşağı ve eski araştırma hastanesi önünde önemli değişikliğe gitti. Halilağa Mahallesi’nde, eski emniyet müdürlüğü binasının çevre duvarının dışında köprülü kavşağın hemen yanında bulunan alan toplu ulaşım araçları için park trafiğine açıldı. Ayrıca Maraş Caddesi üzerindeki eski araştırma hastanesinin önünde de yol geriye çekilerek toplu ulaşım araçları için cep yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarını izleyen Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, halkın refahı için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Eski emniyet kavşağının dar olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşandığını belirten Tamer, "Bu tür sıkıntıların ortadan kaldırılması için şehrin her noktasında yol genişletme çalışmalarımız devam edecek. Bu kavşaklar yapıldıktan sonra hem toplu taşıma araçları rahat bir şekilde yolcu alabilecek hem de karayolundan geçen araçlar sıkıntı yaşamayacak. İnşallah bu çalışma ile toplu taşıma araç sahiplerinin de memnun kalacağına inanıyorum. Kısa bir süre de bitireceğiz. Halkımız en iyi hizmete layıktır" dedi.

Mevcut kavşağın dar oluşu nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını söyleyen Halilağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Nuri Kar ise, bu hizmetin Van trafiğine büyük rahatlama getireceğini ifade etti.

Kerim Aslan isimli vatandaş da, Büyükşehir Belediyesinin kentin birçok noktasında yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Vatandaşı hizmetle buluşturan çalışmaların devam etmesini istiyoruz” dedi.