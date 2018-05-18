Van Büyükşehir Belediyesinden iftar yemeği

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yaklaşık bin kişiye verilen iftar yemeği programı, öğrencilere yönelik stand up gösterisiyle başladı. İftarın açılmasının ardından öğrenciler için kurulan ekranda film izledi. Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bahçesinde verilen iftar yemeğine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş ve çok sayıda vatandaş katıldı.