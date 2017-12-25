Van Büyükşehir Belediyesinden kadın girişimcilere büyük destek

Van Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, kadınlara destek sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde tekstil kursu açtı. İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Caddesi’nde bulunan Kadın Yaşam Merkezinde açılan tekstil kursuna 62 kursiyer katılıyor. Kursa katılan kadınlar, 4 usta öğretici nezaretinde dikiş, kesim, ilik açma, overlok, elbise dikimi gibi yapım tekniklerini öğreniyor. 14 bölümden oluşan kursun sonunda ise kursiyerlere iş yeri açma ve girişimcilik belgesi veriliyor.

Meslek sahibi olma adına kursa başladığını söyleyen kursiyer Zerrin Geyik, “Amacım burada kurusu bitirip tekstil ve dikim tekniklerini öğrenmek. Benim için bu kurs çok faydalı oldu. Birçok konuyu ücretsiz olarak öğrendim. Kursun sonunda ise bize girişimcilik sertifikası ve ustalık belgesi veriliyor. İnşallah bu belgelerle kendi iş yerimi kurarım” dedi.

Kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını belirten Kültür İşleri Daire Başkan Vekili Selim Elhansu ise, kadınlara yönelik birçok çalışmalarının olduğunu söyledi. Elhansu, “Sosyal belediyecilik anlamında son derece isabetli projelere imza atıyoruz. Son olarak da kadınlara yönelik tekstil kurusu açtık. Kurslara kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgi ve alaka bizi mutlu ediyor. Bu kursun sonunda kadınlara yine iş yeri açmaları için belge ve sertifika veriyoruz. İnşallah buradan mezun olan kadınların tümü kendi işlerini kurup, istihdama katkı sunacaklar” diye konuştu.