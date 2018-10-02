Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Kadına Yönelik Şiddet' semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması amacıyla seminerler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 13 ilçede “Kadına Yönelik Şiddet, Koruyucu ve Önleyici Tedbirler” semineri gerçekleştiriyor. Seminerlerin ilki Muradiye'de düzenlenirken, bugünkü seminer ise İpekyolu ilçesi Berivan Kültür Merkezinde düzenlendi. Sosyolog Mesut Uce tarafından verilen seminere, kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Seminerde; toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddetin tanımı, türleri, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.