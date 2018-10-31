İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesinden kanser hastasına destek

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde yaşayan kanser hastası 78 yaşındaki Gülten Değerli’ye oksijen cihazı ve jeneratör desteğinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde yaşayan kanser hastası 78 yaşındaki Gülten Değerli'ye oksijen cihazı ve jeneratör desteğinde bulundu.


Van Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yaptığı yardımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan kanser hastası 78 yaşındaki Gülten Değerli'ye ulaştı. Sosyal hizmet uzmanlarının yaptıkları çalışmalar sonucunda Değerli'nin ihtiyaçları tek tek tespit edildi. Tespitler sonucu Değerli'ye oksijen cihazı, jeneratör ve steril malzeme desteğinde bulunuldu. Yapılan yardımlar Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın tarafından kendisine teslim edildi.


Yapılan yardımlardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Gülten Değerli, “Bu zor zamanımda bana yapılan bu destek çok anlamlı oldu. Allah devletimizden razı olsun. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na selamlarımı iletip başarılar diliyorum” dedi.


Yine talepler doğrultusunda Afgan uyruklu bir vatandaşın evine ise yağmur ve kar sızdırmalarına karşı branda serildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.