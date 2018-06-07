Van Büyükşehir Belediyesinden kent mobilyaları üretimi

Van Büyükşehir Belediyesi; park ve bahçe sayısını artırmak, kente sağlıklı ve yeşil bir görünüm kazandırmak için tüm birimleriyle birlikte çalışıyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yeni kurulan atölyelerde çalışan belediye işçileri, kentin mobilyalarını belediyenin imkânları ile üretiyor. Üretilen ve montajı yapılan bank, tabela, çöp kutusu, çiçeklik, ahşap saksı, kamelya, korkuluk, demir bariyer, demir kapı, duvar üstü çit, oyun-spor grupları, kuş yuvası gibi mobilyalar da kentin her köşesine gönderilerek güzel bir görünüm sağlanıyor. Üretimi ve montajı yapılan mobilyalar, Van Büyükşehir Belediyesi bütçesine de büyük katkı sağlıyor.

Van’ın daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için Van Büyükşehir Belediyesi olarak geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Park Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, “Park, bahçe ve caddelerin güzelleştirmesi adına yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda park, bahçe ve caddelerin ihtiyacı olan bank, tabela, çöp kutusu, çiçeklik, ahşap saksı, kamelya, korkuluk gibi kent mobilyası ürünlerini kendi kurduğumuz atölyelerimizde üretiyoruz. Bu üretimler hem belediyemize maddi olarak katkı sağlıyor hem de belediyemizin iş gücünün kalitesini gösteriyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Her şey daha güzel bir Van için” dedi.