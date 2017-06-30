Van Büyükşehir Belediyesinden kırsal kalkınmaya 10 milyon TL

Tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en verimli tarım ve hayvancılık alanlarının bulunduğu Van’da, Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı ilçelere sondaj kuyuları, göletler ve sulama kanalları inşa ediyor.

10 milyon TL harcanacak

Yerinde kalkınma ilkesiyle kırsaldaki üreticilere yönelik hizmet projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı programı çerçevesinde 9 adet açık sistem sulama projesi, 11 adet kapalı sistem sulama projesi ve hayvan içme suyu gölet projesine yaklaşık 10 milyon TL harcama yapacak.

71 kilometre sulama kanalı yapılıyor

Kent genelinde Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan sulama tesisleri ve kanallarının bakımı, onarımı ve yenileme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 11 ayrı çalışmada yaklaşık 71 kilometre uzunluğunda kapalı ve açık beton kanal yapımı gerçekleştirecek.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı yüz kişilik ekibin yürüttüğü sondaj çalışmalarında 11 noktada suya ulaşıldı. Gürpınar’ın Erkaldı, Yukarı Kaymaz, Sakalar, Parmakkapı, Başkale’nin Böğrüpek ve İpekyolu ilçesinin Yatıksırt mahallelerinde sondaj yapıldı. Sondaj çalışması ve yeşillendirme çalışmalarının ardından enerji sıkıntısı yaşanan noktalara ise güneş enerjili çözümler getirildi. Sondaj alanına kurulan güneş enerjili sistemle mahalleli istedikleri zaman rahatlıkla su ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Sondaj alanları ağaçlandırılıyor

Büyükşehir Belediyesinin tarımsal kalkınma hamlesinin yanı sıra yeşillendirme duyarlılığı da en üst seviyede tutuluyor. Sondaj yapılan alanlarda farkındalık oluşturmak içinde ekipler yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda ekipler, sondajların tamamlanması ile birlikte 3-5 kilometrelik bir alanda ağaçlandırma çalışması yapıyor. Ağaçlandırılan alanların iki yıl boyunca bakımı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp köylülere teslim edilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Memet Yaşar ve Salih Allahverdi ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Harun Tutar, ekiplerin ilçelerde süren çalışmaları yakından takip ediyor. Yapılan çalışmalarla ilçelerde hayvancılık faaliyetlerinde artış gözlendiğini ifade eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve hayvancılık projelerine destek verdiklerini belirterek, ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde ciddi sulama yatırımları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında 13 ilçede 10 milyon TL yatırım gerçekleştireceğini kaydeden Yalçın, “Tarımın güçlü olması, çiftçimizin ve üreticimizin kazanması gerekiyor. Van’da üreticiyi desteklemek, ürün verimini ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2017 faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yatırımlardan kaçınmıyoruz yeter ki doğru iş yapalım, yaptığımız yatırım kullanılsın. Üretime katkısı olsun, köylüye ve çiftçiye faydamız olsun. Daire başkanlığımız sulama kanallarının yanı sıra göletler ve sondaj çalışmaları da yapıyor. Bu çalışmalarda enerji sıkıntısı yaşayan alanlara güneş enerjili çözümde getiriyoruz. Ayrıca ağaçlandırma desteğimiz de söz konusudur. Yani toprağı suyla buluşturup köylünün yüzünü güldürüyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin desteğinden dolayı mutlu olduklarını belirten çiftçiler, topraklarının su ile buluşmasıyla daha verimli ürünler alacaklarını kaydettiler.

Muradiye’nin Uluşar Mahallesi’nde ikamet eden İlhan Kaya, “Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetlerini muhteşem buluyoruz. Devamını diliyoruz. Yapılan hiçbir hizmet kötü bir hizmet değildir. Yapılan her hizmete saygı duyulması gerekir. Bu insanlar bu hizmeti hak ediyor. Daha önce kanallarımızın temizliğini insan gücüyle yapardık. Kendi çabamızla işlerimizi yapıyorduk” dedi.