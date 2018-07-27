Van Büyükşehir Belediyesinden minibüsçüler kooperatifine ziyaret

Kent trafiğini rahatlatmak ve toplu taşımacılığa standart hale getirmek adına önemli işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce şehir merkezinde gelişi güzel park yapan ilçe minibüsleri için yer tahsisi yaparak hem şehir trafiğini rahatlatan hem de minibüsçü esnafına kurumsal bir yapı kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla vatandaşlardan ve minibüsçü kooperatifinden tam puan aldı.

Bu kapsamda minibüsçü esnafının sorunlarını ve önerilerini yerinde dinleyerek en doğru çözümü üretmek için birim müdürleri ile birlikte Van şehir merkezi ile Erciş, Muradiye, Çaldıran, Doğubayazıt ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı hizmeti veren ilçe minibüsleri garını ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Büyükşehir Belediyesinin ilçe minibüsleri için yer tahsisi yaparak yılların sorununu ortadan kaldırdığını söyledi.

Minibüsçü esnafının sıkıntılarını büyük oranda çözdüklerini belirten Tamer, “Biz işimizi yaparken hem kent trafiğini rahatlatacak hem de minibüsçü esnafımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye dikkat ediyoruz. Esnaflar ve esnaflardan sorumlu odalarla birlikte hareket ederek ilçe minibüsçüsü esnafımıza daha iyi bir ortam ve kurumsal bir yapı kazandırdık. Kooperatif için tahsis ettiğimiz alana ilk önce gelmek istemeyen veya tereddütleri olan ilçe minibüsçüsü esnaflar bugün bize teşekkür ediyor. Büyüyen kentimizin artan ihtiyaçlarına cevap vermek için her alanda olduğu gibi toplu taşımacılıkta da hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İlçe minibüsçüleri olarak yıllardan beri yaşadıkları sorunların bir bir çözüme kavuşturulduğunu ifade eden 30 Nolu Kooperatif Başkanı Ramazan Yorulmaz ise, şunları söyledi:

“Yıllardır sağda solda, çarşı merkezindeki sokak aralarında işimizi yapıyorduk. İlçe minibüsleri olarak bize kimse esnaf gözüyle bakmıyordu. 10 yılı aşkın süredir yaşadığımız sıkıntılar hep görmezden geliniyordu. Büyükşehir Belediyesi, şehrin içindeki farklı noktalarda bulunan tüm ilçe minibüslerini otogara taşıyarak bizlere burada yer tahsis etti. Şimdi esnafımız buraya aracını park ederek sırasının gelmesini bekliyor. Beklerken dinlenmeye fırsat buluyor. Şehrin merkezindeki trafiğe takılmadan rahatça yolcusunu taşıyor. Bizi muhatap alan ve yaşadığımız sorunlarla ilgili her türlü desteği veren Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul’un da hazır bulunduğu ziyarette birim müdürlerine gerekli notları aldıran Tamer, esnafın ilettiği tüm sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulacağı sözünü verdi.