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22 Mayıs 2018 13:46

Van Büyükşehir Belediyesinden minik Muhammed’e destek

Van Büyükşehir Belediyesi, epilepsi hastası 3 yaşındaki Muhammed Çetin Parin’e 3 fonksiyonlu dik duruş sehpası aldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden minik Muhammed’e destek

22 Mayıs 2018 13:46


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanlarının kentte yardıma muhtaç insanlara ulaşma çalışmaları sürüyor. Uzmanların yaptığı alan çalışmalarında İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde Zahide ve Ergin çiftinin 4 çocuğundan biri olan yatalak epilepsi hastası 3 yaşındaki Muhammed Çetin Parin’e ulaşıldı. Aileyi kirada kaldığı evinde ziyaret eden Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü İzzettin Hakkıtanır, maddi durumu kötü olan aileye destek olup minik Muhammed’e ise 3 fonksiyonlu dik duruş sehpası hediye etti.


Yapılan yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten anne Zahide Parin, “Muhammed hastalığından dolayı tüm gününü evde geçiriyordu. Artık inşallah bu cihazla birlikte Muhammed’i daha rahat ve güvenli şekilde dışarıya çıkarabileceğim. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.




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