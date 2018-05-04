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04 Mayıs 2018 14:36

Van Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için mavi tur

Van Büyükşehir Belediyesi, “Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor” projesi kapsamında farkı okullardan yaklaşık bin öğrenciyi mavi tura çıkacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler için mavi tur

04 Mayıs 2018 14:36


Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, yine sosyal ve kültürel içerikli bir etkinliğe imza atıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonunda merkez ve kırsalda bulunan çeşitli ortaokullarda öğrenim gören başarılı öğrenciler; Van Gölü ve Akdamar gezisi ile keyifli bir gün geçirecek. Öğretmenleri refakatinde okullarından büyükşehire ait otobüslerle alınacak öğrenciler, Edremit’teki marinaya taşınacak. Büyükşehirin deniz otobüsleriyle Van Gölü’nün doyumsuz manzarası eşliğinde mavi tura çıkacak öğrenciler, daha sonra Akdamar Adası’nı da ziyaret edecek. Gezi sırasında öğrencilere Van Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan kumanyalar dağıtılacak.


Pazartesi gününden cumaya kadar her gün ortalama 280 öğrencinin geziye katılacağı etkinlik, bir hafta boyunca devam edecek.




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