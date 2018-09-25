Van Büyükşehir Belediyesinden sağlığa büyük destek

Eğitimden sağlığa, kültür-sanattan turizme, tarımdan sosyal hizmetlilere kadar her alanda örnek çalışmalara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde hizmet veren 33 aile sağlık merkezinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Vanlıların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda sağlık hizmeti almaları için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde bulunan aile sağlık merkezleri için harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında 33 ASM'nin dış cephe mantolaması, iç ve dış cephe boyası, çevre duvarlarının onarımı ile lavabo ve banyolarının tadilat işleri yapılıyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, hedeflerinin vatandaşların daha sağlıklı bir ortamlarda hizmet almalarını sağlamak olduğunu söyledi. Bakım ve onarım çalışmalarının kısa bir süre önce başladığını anlatan Kaplan, “Valimiz Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda başlattığımız çalışmayı kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Onarımlar için yaklaşık olarak 340 bin TL bütçe ayırdık. Çalışma kapsamında 33 adet aile sağlık merkezinin bakım ve onarım işini yapıyoruz. Geçen yılda okullarda benzer bir çalışma yapmıştık. Sağlık kuruluşlarındaki onarım çalışmaları şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Sezon sonuna kadar da tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da eğitime yüzde 100'lük bir destek vererek, il genelinde 251 okulun onarımını yapmıştı.