Van Büyükşehir Belediyesinden sıcak çorba dağıtımı

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığına bağlı aşevi tarafından haftanın 5 günü sıcak çorba hazırlanıyor. Havaların serinlemesi ve eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte aşevi aşçıları tarafından hazırlanan mercimek çorbası, sabahın erken saatlerinde YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çarşı merkezinde ekmek ile birlikte vatandaşa ikram ediliyor. Genellikle öğrenciler, hasta yakınları, mülteciler ve işçilere dağıtılan çorba, büyük ilgi görüyor.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişiye sıcak çorba dağıttıklarını belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın, vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Akın, “Çorba dağıtımı özellikle üniversite öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kentimize şifa aramak için gelen hasta yakınları ve vatandaşlar için de büyük önem taşıyor. Aşevimizde hazırlanan çorbaların ikramı sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bu çorbalar 3 noktada haftanın 5 günü dağıtılıyor. Geçen yıl ortalama 1 milyona yakın çorba dağıttık. Yaptığımız uygulama hem bizi hem de vatandaşımızı çok mutlu ediyor” diye konuştu.