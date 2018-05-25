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25 Mayıs 2018 11:26

Van Büyükşehir Belediyesinden sporcuya destek

Van Büyükşehir Belediyesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere desteğini sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden sporcuya destek

25 Mayıs 2018 11:26


Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Van Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Şehir Stadında 15 Mart’tan bu yana yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 250 öğrenciye ter türlü desteği sağlıyor. Öğrencilerin tüm araç gereçlerini temin eden ve ücretsiz kurs imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca geçlere tişört hediye etti.


Gençleri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve Kültür, Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, bir süre buradaki çalışmaları izledi.


Gençlerle bir süre sohbet eden Genel Sekreter Mustafa Yalçın, başarının düzenli çalışma ve disiplinden geçtiğini belirterek, gençlere başarılar diledi. BESYO kurslarında yaklaşık 250 gencinin eğitim gördüğünü belirten Yalçın, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.


Mart ayında startı verilen beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlık kursları, 9 antrenör ve 250 öğrenci ile haftanın 6 günü devam ediyor. Ağustos ayına kadar sürecek olan kursların ardından öğrenciler yetenek sınavlarına girecek.




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