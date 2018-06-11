Van Büyükşehir Belediyesinden Tuşba’ya büyük yol yatırımı

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Tuşba ilçesinde yaklaşık olarak 40,5 kilometrelik yola sıcak asfalt dökülecek. 2017 yılında yaklaşık olarak bin kilometrelik yolu asfaltla buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Tuşba İlçesi Muhtelif Mahallerde BSK Asfalt Yapım İşi İhalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve 2 kısım şeklinde yapılan ihaleye 11 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 566 bin 131 TL olan 1. kısım ihaleye en düşük teklifi 6 milyon 986 bin 797 TL MFA Doğalgaz ve Baran Komisyonu verirken, en yüksek teklifi ise 7 milyon 950 bin 537 TL ile Silahtaroğlu Yol Yapı A.Ş. verdi. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 311 bin 900 TL olan 2. kısım ihaleye ise en düşük teklifi 3 milyon 797 bin 795 TL ile MFA Doğalgaz ve Baran Komisyonu verirken, en yüksek teklifi ise 4 milyon 420 bin 406 TL ile Aydiş Mühendislik verdi. İhale, önümüzdeki günlerde komisyonun yapacağı değerlendirmeler neticesinde sonuçlanacak.