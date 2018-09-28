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Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde bulunan Suvaroğlu Caddesi’nde asfalt çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde bulunan Suvaroğlu Caddesi'nde asfalt çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yoğun bir araç sirkülasyonun olduğu Suvaroğlu Caddesi'nin altyapı ve asfalt çalışmasını tamamladı. Gündüz trafik yoğunluğu nedeniyle ekiplerin çalışma yapamadığı caddede, asfalt çalışması gece saatlerinde yapıldı.


Çalışma ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki caddede altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Suvaroğlu Caddesi'nin gerek yaya gerekse araç trafiği noktasında kentin en işlek caddelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Kaplan, “VASKİ ve diğer kurumlar tarafından altyapı çalışmaları yapılan caddemizin asfaltını da bu akşam itibarıyla serdik. Burada ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından yaya yolu çalışmaları da inşallah kısa süre içerisinde yapılacaktır Van'ımıza hayırlı olsun" dedi.

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