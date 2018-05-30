Van Büyükşehir Belediyesinden yol çizgisi çalışması

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı sıcak asfalt programının startı verilen Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’ndeki 6 kilometrelik Eski Edremit Yolu’nun çizgi çalışmalarına başlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yayaların ve araçların yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yapılan yol çizgi çalışmasını yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, çalışmaların kent genelinde devam edeceğini söyledi.

Çalışmalarla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu’ndan bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, şunları söyledi.

“Bu yılki sıcak asfalt çalışmalarımıza Şabaniye Mahallemizde bulunan Eski Edremit Yolu’nda start vermiştik. Yaklaşık bir aylık bir çalışmanın ardından bugün de aynı yolumuzda çizgi çalışmalarının startını veriyoruz. Burası biliyorsunuz kentimizin en eski mahallerinden bir tanesidir. Ayrıca çalışma yaptığımız bu caddemiz gerek yaya gerekse araç trafiği noktasında çok yoğun olan bir caddedir. O yüzden araç ve yaya güvenliği açısından oldukça önemli olan çizgi çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyoruz. Asfalt çalışmasını tamamladığımız tüm yollarımızda inşallah çizgi çalışmasını da yapacağız. Bugün burada bunun startını verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Halkımıza hayırlı olsun.”

Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şabaniye Mahalle Muhtarı Çetin Bilir ise, mahalle halkı olarak çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir çalışmanın startının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Bilir, “Burada emeği geçen başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu olmak üzere herkese mahalle halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Mahallemiz, bu dönemde hakikatten hizmet gördü. 2017’de biliyorsunuz Hasanbey Caddemizde yol genişletme, sıcak asfalt ve kavşak çalışması yapılmıştı. Bu sene de mahallemizin en uzun caddesi olan yaklaşık 6 kilometrelik Eski Edremit Yolu da yapıldı. Bu bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan, yol güvenliği noktasında son derece önemli olan çizgi çalışmalarının önümüzdeki günlerde İki Nisan Caddesi ile devam edeceği belirtildi.