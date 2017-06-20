Van Büyükşehir Belediyesinden yol devrimi

Van Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı programı çerçevesinde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan’ın göreve başladığı kasım ayından itibaren mahalle yollarında adeta bir devrim yaşanıyor. Belediye kurulduğundan bu yana cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımlarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kenti adeta şantiyeye çevirdi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, kent merkezi ve 13 ilçede yoğun bir şekilde sıcak asfalt, sathı kaplama ve onarım işlerini sürdürüyor. Mahallelere altın yılını yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bin 300 kilometre yol yapımı gerçekleştirip toplamda 211 milyon TL harcama yapacak.

Bu kapsamda Tuşba ilçesine bağlı Atmaca, Ayanıs, Arısu, Çitören, Dibekdüzü, Mollakasım ve Yumrutepe mahallelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı 50 kişiden oluşan 2 ayrı grup yolları yeniliyor. Tuşba’da yaklaşık 33 kilometrelik yol ağında yenilenecek yollar mahallelileri de mutlu etti.

Atmaca Mahallesinin Muhtarı Tuncer Şahar, yapılan hizmetle kendilerine değer verildiğini çok net bir şekilde anladıklarını söyledi. Çalışmalardan ötürü Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiklerini belirten Şahar, “Köyümüz asfalta kavuştu. Bundan ötürü çok mutluyuz. Daha önce köy yollarımız çok berbattı. Sıkıntılarımız vardı. Çok sık da kazalar oluyordu. Gidiş gelişlerde sıkıntılar yaşadık. Kötü yollardan insanlar geçmek istemiyorlardı. Ama şimdi asfaltın tadını çıkarıp defalarca gidip gelmek isteyen insanlarımız var. İyi oldu. Köylü bir değişime uğradı. Bu asfalt yapıldıktan sonra kendilerine değer verildiğini anladılar. Daha önce değer verilip umursanmıyordu. Gerçekten sıkıntılı günlerdi. Köylere çok önem veriliyor. Kayyum geldikten sonra çok güzel çalışmaları oluyor” dedi.

Yapılan hizmetleri değerli bulduklarını ifade eden Ağartı Mahallesi sakinlerinden Halit Günini de, el ve gönül birliğiyle bu güzel hizmetlerin ortaya çıktığını kaydetti. Günini, “Başta sayın valimize ve emeği geçen herkese bu kadar güzel hizmeti bize sundukları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geçmişte yollarımız çok sıkıntılı bir durumdaydı. Yaptığımız müracaatlar üzerine geri dönüş sağlandı. Sayın valimiz, genel sekreterimiz ve daire başkanlarımız yollarımızı kontrol ettiler. İnceleme sonucunda yolların yapılması gerektiğine kanaat getirdiler. Hemen yollarımızın yapımına başladılar. Başta kendilerine sonra bizlere layık çok güzel bir hizmet getirdiler. Bu hizmetlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ilçe ayrımı yapmaksızın 13 ilçenin tamamında çalışma yürütüyor. Geçmişte hizmet anlamında sıkıntı yaşayan Muradiye’de de değişim başladı. İlçeye bağlı Alkasnak ve Keçikıran mahallelerinde sıcak asfalt serimi yapılıyor. Belediyelerdeki değişimden sonra hizmetle tanıştıklarını belirten Alkasnak Mahallesi Muhtarı Rıza Hansaliç ise, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdiye kadar bu köye hizmet gelmedi. Bizim talebimiz üzerine köyümüzde çalışmalar başladı. Daha önce yollarımız çok kötüydü. 50 yıldır ne Alkasnak’ta, ne de Keçikıran’da hiçbir hizmet olmadı. Bu hizmet kayyum atandıktan sonra geliyor. Önceleri yoktu. Yeni geliyor. Ben ve köylüm mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

Keçikıran Mahallesi Muhtarı Yasin Bayram da, diğer muhtarlar gibi mahallelerine yıllarca hizmetin gelmemesinden yakındı. Bayram, kendilerini toz ve topraktan kurtardığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.