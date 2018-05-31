Van Büyükşehir Belediyesinin ağaç dikme rekoru tescillendi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Anneler Günü’ etkinlikleri kapsamında ‘Çocuklardan Annelere Solmayan Çiçekler’ sloganıyla düzenlenen “En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru”, 580 çocukla 600 ağaç dikilerek gerçekleşti. Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyetinin gözetiminde yapılan rekor denemesi tescillenerek, Dünya Çocuk Rekorlar Kitabı Sertifikası Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi olarak, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na adını yazdırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ağaç dikmenin geleceğe bırakılacak en değerli hediye olduğunu vurgulayan Tutar, “Bizler de çocuklarımızın bu güzel mirası anneleri adına bırakmasını istedik. 580 çocuğumuz; çınar, söğüt, süs kirazı, hoş ağacı, süs eriği, katalpa ağacı, ıhlamur ağacı ve akça ağaçlardan oluşan 600 ağacı toprakla buluşturdu. Bu sayede bir dünya rekoruna da imza attılar. Bugün de Dünya Çocuk Rekorları Kitabı Sertifikası elimize ulaştı. Ben başta valimiz, genel sekreterimiz, Orhan Kural, rekor tescil ve hakem heyeti ile bu işin başrolünde olan anne ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.