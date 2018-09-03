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03 Eylül 2018 11:36

Van Büyükşehir Belediyesinin kadın personelleri adayı gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadın personeller, Van Gölü’nde tekne turu yaparak Akdamar Adası’nı gezdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin kadın personelleri adayı gezdi

03 Eylül 2018 11:36


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen program ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadın personellerin moral ve motivasyonun artırılması amacıyla Van Gölü’nde mavi yolculuğa çıkartıldı. Otobüslerle iki ayrı grup halinde kadın ve aile merkezinden alınan kadınlar, Edremit İskelesine götürüldü. Burada Büyükşehir Belediyesine ait deniz otobüsleriyle Van Gölü’nün masmavi sularında, yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından tarihi Akdamar Adası’na gitti. Burada tarihi kiliseyi ve adayı gezen kadınlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Yapılan geziden çok keyif aldığını belirten kadınlar, “Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu etkinlik bizleri çok mutlu etti. Turdan çok keyif aldık. Personelde kendi içinde tanışmış ve kaynaşmış oldu. Bu tür etkinlikler kurumun da kurumsallaşmasında önemli bir etken oluyor. Bu güzel hediye için Valimiz ve Büyükşehir Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dediler.




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