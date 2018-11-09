Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ordusu hazır

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, karla mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Van Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hizmet verecek olan iş makinelerinin tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde yaparak kışa hazırladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı 64 personelin çalıştığı 14 atölyede hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. İş makinelerine ait parçalar tek tek yağlanarak monte edildi. Çalışma kapsamında bölgenin çetin geçen kış aylarında karla mücadele edecek olan 175 iş makinesi tek tek elden geçirilerek bakım ve onarımları yapıldı.

Yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, karla mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Bir tarafta atölyelerde hummalı bir çalışıma yapıldığı, diğer taraftan ise iş makinelerinin buzlanmada kullanılacak tuz malzemesini hazırladığını anlatan Tarhan, “2018-2019 yılı karla mücadele hazırlık çalışmamız, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu Beyin talimatları ile devam ediyor. Yaklaşık 496 personel ve 175 iş makinesiyle bu yıl karla mücadele çalışması yürüteceğiz. Bu araçlarımızdan 36 tanesi tamirden geçti. Diğer araçlarımızı ise bakım ve onarımdan geçirdik. Özellikle kar küreme ve tuzlama araçlarımız titiz bir şekilde bakımdan geçirildi. Bunlar karla mücadelede bel kemiğidirler. Hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızın bakım onarımları bitti. Tüm teşkilatımızla karla mücadeleye hazırız. Şu anda bin 500 ton civarında hazır tuz malzememiz var. İş makinelerimiz bunların karışımlarını hazırlıyor. İnşallah kazasız belasız bir şekilde kış sezonunu atlatırız” diye konuştu.