Van Büyükşehir Belediyesinin örnek projesi tamamlandı

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa edilen tesis, açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Otobüs Kalkış Noktası' projesi tamamlandı. Toplu taşıma hizmetini daha modern hale getirmek ve vatandaşların bu hizmetten daha aktif bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için örnek bir projeye daha imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, içerisinde idari bina, araç bakım atölyeleri, 48 adet peron, yedek parça ve lastik depoları ile kaporta-boya atölyelerinin yer aldığı tesisi Van'a kazandırdı.

Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan tesisin yaklaşık olarak 5 milyon TL'ye mal edildiğini belirten Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör, “Valimizin talimatları doğrultusunda tamamladığımız bu projemizle birlikte kentimiz modern bir tesise daha kavuşmuş oldu. Projemizin hayata geçirilmesi ile birlikte makine ikmal ve ulaşım daire başkanlıklarımızın kullanabilecekleri modern bir tesise kavuşmuş oldular. Burada hem toplu taşıma hizmeti veren otobüslerimiz aynı noktada toplanacak hem de araçlarımızın arıza ve bakım işleri tesis içinde bulunan bakım-onarım atölyelerinde yapılabilecek. Bu sayede vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve modern bir hizmet vermiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapımı tamamlanan modern tesisin resmi açılışının ise önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.