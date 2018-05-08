Van Büyükşehir Belediyesinin sporcuları şampiyonaya damga vurdu

Antalya’da yapılan Türkiye Boks Şampiyonasında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları şampiyonadan 4 madalya ile dönerek finallere damga vurdu. Mert Özkan 52 kiloda Türkiye 2’ncisi, Savaş Ürgün 56 kiloda Türkiye 2’ncisi, Turgay Öner 49 kiloda Türkiye 2’ncisi, Ferdi Ürgün ise 60 kiloda Türkiye 3’ncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyondan büyük başarı ile dönenen sporcular, madalyalarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, Milli Antrenör Ayhan Öz ve derece giren sporcular katıldı.

Sporcuları başarılarından dolayı tek tek tebrik eden Genel Sekreter Yalçın, “Büyükşehir Belediyesi olarak spora büyük destek veriyoruz. Amacımız sporu kentte iyi bir noktaya getirmek. Çok şükür bunu da kısa zamanda başardık. Sporcularımız gittikleri her şampiyonadan madalya ile dönüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ben sporcularımızı bir kez daha bu başarılarından dolayı Van halkı adına tebrik ediyorum” dedi.

Sporcular da, Genel Sekreter Yalçın’a spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.