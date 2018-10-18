Van Büyükşehir Belediyesiyle yollar güzelleşiyor

Yaptığı çalışmalarla vatandaşın büyük takdirini kazanan Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki hizmetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 kilometrelik Tabanlı ve Şahgeldi mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından sıcak asfaltla buluşturuldu. Yolların eski ve yeni hali hizmetin kalitesini ortaya koyarken, mahalle sakinlerini ise sevindirdi.

Yapılan yol ve asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden mahalle sakinleri, “Artık daha güvenli yollarda seyahat ediyoruz. Eski yollarımız çok kötüydü. Araçla gidip gelirken çok zorluk yaşıyorduk. Şimdi yollarımız çok modern bir yapıya kavuştu. Allah yapanlardan razı olsun” ifadelerini kullandılar.

Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı yol yapım çalışmaları kapsamında Tuşba ilçesinde 50 kilometre BSK sıcak asfalt ve 26 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam 76 kilometre yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu.