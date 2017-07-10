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10 Temmuz 2017 16:54

Van Büyükşehir Belediyespor 2. Gruba düştü

TFF Spor Toto 3.

Van Büyükşehir Belediyespor 2. Gruba düştü

10 Temmuz 2017 16:54

Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, yapılan kura çekimi sonucu 2. gruba düştü.


3. Lig’de 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi bugün yapıldı. Kura çekiminde Van Büyükşehir Belediyespor, 3. Lig 2. Grupta yer aldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp temsilcileri katıldı. Van Büyükşehir Belediyespor’u temsilen Genel Sekreter Ali Çoban katıldı.


Van Büyükşehir Belediyespor’un yer aldığı 2. Gruba; 1461 Trabzon, Anadolu Bağcılar SK, Anagold24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor A.Ş., Ergene Velimeşespor, Gölcükspor, Kasımpaşa Erokspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkhanspor, Muğlaspor, Hazarspor, Tire 1922 Spor, Turgutluspor, Yeniorduspor ve Yeşil Bursa A.Ş. de yer aldı.


2017-2018 sezonunda TFF 3. Lig’de ise müsabakalar 3 grupta 18’er takımla oynanacak.




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