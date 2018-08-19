Van Büyükşehir Belediyespor Erzurum kampını tamamladı

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi kampını Keçiörengücü ile yaptığı hazırlık maçı ile tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, sezon öncesi kampını tamamladı. Kampın son gününde bir de hazırlık maçı yapan Van Büyükşehir Belediyespor, Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında vasat bir futbol sergileyen ve hakemin de köyü yönetimiyle Van Büyükşehir Belediyespor maçı 4-2 mağlup tamamladı.

Maçtan dakikalar;

Her iki takım, maçın ilk dakikalarında temkinli başladı. İlerleyen dakikalarda Keçiörengücü penaltıdan golü bularak durumu 1-0 yaptı. İlk yarın sonlarına doğru Keçiörengücü attığı golle ilk yarı 2-0 bitti. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Van Büyükşehir Belediyespor, 10 dakika arayla attığı 2 golle skoru 2-2’ye getirdi. Maçın son dakikalarında Keçiörengücü attığı 2 golle Van Büyükşehir Belediyespor maçı 4-2 kaybetti. Van Büyükşehir Belediyespor bugün yaptığı ter antrenmanının ardından kampı tamamladı.

Erzurum kampını İHA’ya değerlendiren Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, "Erzurum kampı güzel geçti. Zaten buraya maç yapmaya geldik. Maçlarda yaptık. Son rakibimiz de özellikle ikincilik ekibinden güçlü bir ekip seçtik. Bölüm bölüm iyi oynadığımız zamanlar oldu, bölüm bölüm kötü oynadık. Ancak verimli bir kamp oldu. Aşağı yukarı son açılış maçından itibaren inşallah lige hazır olacağız" dedi.