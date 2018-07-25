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25 Temmuz 2018 18:48

Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları sağlık taramasından geçti

Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları, Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlık taramasından geçti.

Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları sağlık taramasından geçti

25 Temmuz 2018 18:48


Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları, Kulüp Müdürü Deniz Gül ve Teknik Direktör Feyyaz Uçar gözetiminde Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlık taramasından geçti. Burada yönetim ve futbolcuları karşılayan Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü, Van Büyükşehir Belediyespora desteklerinin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğini ifade ederek, “Yeni sezon hazırlıklarını yapan takımımızın her türlü sağlık ihtiyacında yanında olduğumuzu belirtiyor, şampiyonluk hedefine doğru yola çıkan takımımıza tam destek sunacağımızı ifade ediyoruz” dedi.


Kulüp Müdürü Deniz Gül ve Teknik Direktör Feyyaz Uçar ise, bu anlamlı desteklerinden dolayı Lokman Hekim Van Hastaneleri yetkililerine teşekkür ettiler.




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