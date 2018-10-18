Van Büyükşehir Belediyespor, haftanın ilk antrenmanını yaptı

Çarşamba günü Osmaniyespor ile deplasmanda oynanan ve 5-1'lik üstünlükle sahadan ayrılan Van Büyükşehir Belediyespor heyeti Van'a geldi. Büyük bir coşku ile karşılanan Van Büyükşehir Belediyespor, hafta sonu evinde oynayacağı Ofspor maçı öncesi Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerinde antrenmana çıktı. Teknik direktör Feyyaz Uçar ve yardımcıları Alpaslan Has ve Turgay Karatekin nezaretinde ter idmanı yapan Van Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda alınan 5-1'lik galibiyetin sevinci antrenmana yansıdı.

Galibiyet ve hafta sonu oynanacak maçla ilgili İHA'ya açıklama yapan Feyyaz Uçar, hafta içi deplasmanda oynadıkları maçta güzel bir galibiyet aldıkları ifade ederek, “Bu galibiyetin bir anlamı olması için Ofspor maçını da kazanmamız lazım. İçeride mağlubiyetimiz yok ama puan kaybımız var. Bunları telafi etmemiz lazım. Bu yüzden Ofspor maçı bizim için önemli. Genç ve dinamik bir ekip çok koşuyorlar. Bizde son 3 maçta hatırı sayılır gol sayısına ulaştık ve 11 gol attık. Gol pozisyonlarına girme gibi bir sıkıntımız yok, ancak pasif yediğimiz goller problem. İnşallah bu hafta bu hataları yapmayıp önemli bir galibiyet almak istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz” dedi.

Kendi evlerinde aslında oynadıkları oyunlarda bir sıkıntılarının olamadığını ifade eden Uçar, “İçeride oynadığımız maçlarda üç beraberliğimiz bir galibiyetimiz var. Skoru koruyamamak gibi bir sıkıntımız var. Her halde panik yapıyoruz. Ona yıldız oyuncularımızın, abi oyuncularımızın takımdaki büyüklerinin bu gibi durumlarda biraz sorumluluk alması gerekiyor. İnşallah bu hafta itibarı ile bunlar artık sorumluluk alacaklar. Biz hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmiyoruz. Oyunda öne geçtiğimiz zaman öyle yere yatmak gibi bir şey yapmıyoruz, top oynamaya çalışıyoruz. Yaptığımız o panikte aslında skoru koruma adına oluyor. Dediğim gibi bunu saha içinde büyüklerimiz ele alarak takım arkadaşlarını sakinleştirerek, topu kalemizden uzak tutarak öne geçtiğimiz zaman o skoru korumaya çalışacağız. Bizim çünkü dışarıdan bunun için yapabilecek çok şeyimiz yok. Ne yapalım sahanın içerisine girip 15 kişi mi oynayalım. Orada artık sahadaki tecrübeli oyuncularımız sorumluluk alacak ve bu işi başaracağız” diye konuştu.

Taraftarlara seslenen Uçar, “Taraftarlardan rica ediyorum. Olabilir takım her zaman önde olmayabilir. Geriye düşebiliriz, geriye düştüğümüz zamanlarda da bize destek vermeye devam ederlerse biz o maçların hepsini kazanırız. Desteklerini esirgemesinler. Zaten yeteri kadar destek veriyorlar. Özellikle önde olduğumuz zamanlarda. Sadece onlardan rica ediyorum geriye düştüğümüz zaman, golü bulamadığımız zaman, morali bozulan bir oyuncum olduğu zaman ona destek verebilirsek emin olun biz her maçı kazanırız” şeklinde konuştu.