Van Büyükşehir Belediyespor heyetinden Vali Zorluoğlu'na ziyaret

Van Büyükşehir Belediyespor teknik heyeti ve futbolcuları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Van Valisi Zorluoğlu, Ali Paşa Toplantı Salonunda Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sözcüsü Ekrem Yalçın ve futbolcularla bir araya geldi. Burada Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından Vali Zorluoğlu'na 65 numaralı forma hediye edildi.

Ziyaretlerinden dolayı teknik heyete ve futbolculara teşekkür eden Vali Zorluoğlu, Van Büyükşehir Belediyesporuna her zaman destek vereceklerini belirtti. Van futbol kamuoyunun başarıya susadığını ifade eden Zorluoğlu, “Uzun yıllardır futbol takımının başarılı bir sezon geçirmesini ve yukarıya doğru artık bir tırmanışa geçmesini bekliyoruz. Bu bakımdan 2018-2019 futbol sezonu çok önemlidir. Memnuniyetle ifade etmem gerekir ki şu ana kadar takımımızın gösterdiği performans memnuniyet vericidir. Daha iyi performans gösterilebilir, ama geçen yıllara göre iyi bir başlangıç yaptık. Bu başarıdan dolayı teknik ekibimizi, yönetim kurulumuzu ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Desteklerinden dolayı Van Valisi Zorluoğlu'nu ziyaret etmek istediklerini dile getiren Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar ise, bu sezonda şu ana kadar mağlubiyetlerinin olmadığını ve oynadıkları oyunun karşılığını alacaklarını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sözcüsü Ekrem Yalçın da, Van Valisi Zorluoğlu'na destek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.