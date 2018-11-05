Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünden büyük başarı

Lig ve Türkiye Bölgesel Kros Ligi ikinci kademe karşılaşmalarında büyük başarı sağladı.

Spora ve sporcuya her türlü desteği sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni başarılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mücadele eden takımlar, yakaladıkları başarılarla da adından söz ettiriyor. Son olarak Futbol Akademi Liginde 4 Kasım'da Kahramanmaraş'ta düzenlenen maçta Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelen 15-16 yaş altı Van Büyükşehir Belediyespor takımı, sahadan galip ayrılarak grubunda liderliğe yükseldi. Van'da düzenlenen karşılaşmada ise 19 yaş altı futbol takımı Kahramanmaraşsporu 2-0'lık skorla yenerek grubunda lider oldu.

Voleybol Bayanlar 2. Ligde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ise, Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Takımıyla karşılaştı. Karşılaşmayı Van Büyükşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı 25-13, 25-23 ve 25-6'lık setlerle 3-0 kazandı.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bir başarıyı da Bölgesel Kros Ligi ikinci kademe yarışmalarında aldı. 4 Kasım'da Muş'ta 6 ilin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 kategoride dereceye girdi. Yarışmalarda Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 18 yaş altı kız ve erkek takımları birincilik elde ederken, 16 yaş altı kız takımı ikincilik, 16 yaş altı erkek takımı ise üçüncülük elde etti.

3 farklı branş ve 8 kategoride rakiplerine fark atan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kenti en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.