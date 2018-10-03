Van Büyükşehir Belediyespor maçı TRT Kürdi'de canlı yayınlanacak

Van Büyükşehir Belediyespor ile Altındağ Belediyespor arasında pazar günü oynanacak karşılaşma, çift dilli anlatımla TRT Kürdi'de canlı olarak yayınlanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyesporun Ankara ekibi Altındağ Belediyespor ile pazar günü deplasmanda yapacağı önemli karşılaşma ise Kürtçe ve Türkçe anlatımla TRT Kurdi'de naklen yayınlanacak. Ligde Van Büyükşehir Belediyespor 8 puanla 5. sırada yer alırken, Altındağ Belediyespor ise 4 puanla 15. sırada bulunuyor.

Çift dilli anlatımla ekrana gelecek olan maç, Ankara Aktepe Stadyumunda saat 15.00'da başlayacak.