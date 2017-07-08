Van Büyükşehir Belediyespor topbaşı yaptı

Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni transferlerin yer aldığı antrenmanda, takımın başına getirilin Erdoğan Yılmaz ve ekibi de ilk kez takımla bir araya geldi. Saha için futbolcular ile yapılan kısa bir toplantı yapan Erdoğan, ardından bir saatlik ısınma hareketleriyle akşam antrenmanı tamamlandı.

Antrenmanının ardından Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular salavatlar eşliğinde kurban kesti.

Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, sezonun bitimine haftalar kala göreve geldiklerini belirterek, “Göreve geldikten sonra yönetim olarak, sayın valimiz ve genel sekreterimiz ile birlikte yapılacak işleri ilk olarak gözden geçirdik. 2017-2018 sezonunun nasıl verimli geçiririz diye çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalar sonrası Van halkının talebi ve bizlerinde en büyük beklentisi olan Van Büyükşehir Belediyespor’un bir üst lige çıkma hedefini ele aldık. Hamdolsun yönetim kurulu üyelerimiz, Van halkının desteğini de alarak, 3 aylık süreçte önemli aşamalar kaydetti” dedi.

"Hedefimiz üst lige çıkmak"

Kulüp olarak iyi bir transfer sezonu geçirdiklerini aktaran Çalım, teknik direktör arayışları kapsamında Erdoğan Yılmaz ile anlaştıklarını ifade ederek, “Bugün hocamız, yönetim kurulumuz ve futbolcularımız ile birlikte yeni sezonu açtık. Allah hayırlara vesile kılsın. Ben başta Sayın Valimize, genel sekreterimize, belediyede çalışan ekibe, yönetim kurulu üyelerimize, Erdoğan hocam ve ekibine teşekkür ediyorum. Eksiklikler var. Bunları da yakın zamanda tamamlayacağız. Hedefimiz üst lige çıkmak" ifadelerini kullandı.

"Karakterli ve kaliteli bir takım ortaya koyduk"

Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz ise teknik adam olarak bu oluşumun başında olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Şehrin beklentisini biliyorum. şampiyonluktan başak bir şey istemeyen ve yıllardır bunun özlemi ile yanıp tutuşan bir şehir. Yükümüz çok ağır ama ben bunun üstesinden geleceğimiz düşünüyorum. ona uygun da bir takım ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazı oyuncuları alamadık. Ama karakterli ve kaliteli bir takım ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Yine tavsiyelerimiz olacak ve mevcut kadromuzdaki oyuncuları da değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu zorluğu tecrübemiz ve tecrübeli oyuncularımızla aşacağız"

Kamptan sonra lige iyi bir takım olarak gireceklerini ifade eden Yılmaz, "Ona inancım tamdır. Van halkından da isteğimiz bu süreçte ne olursa olsun bizlere destek vermeleridir. Bu takımın eninde sonun başarıya ulaşacağına inanıyorum. Başlangıçta bu yeni oluşum belki sıkıntı oluşturabilir ama onu aşacağımıza inanıyorum. Bu zorlu bir süreçtir. Ama iyi takımla hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Yeni bir takım olmamızın zorluğunu tecrübemizle ve tecrübeli oyuncularımızla aşmayı düşünüyoruz. Normalde böyle bir süreç en az üç yıllık bir süreç gerektiriyor. Uzun süreli bir kadro, birlikte uzun süre çalışma ve özellikle genç oyuncular ve alt yapı desteği olmalı. Altyapıdan oyuncu yetiştiremezseniz taşımı su ile değirmen dönmez. Ama buradaki süreç bize hiç onu beklemeye tahammülü olmadığını ortaya koydu" diye konuştu.

"Bu takım bunun üstesinden gelecektir"

Tecrübeli ve yetenekli oyuncular aldıklarını da sözlerine ekleyen Teknik adam Yılmaz, "Yetenekli gençler alıyoruz. Van’dan da genç oyuncuları buna kattığımızda çıksak da çok sıkıntı yaşamadan devam edebilecek bir kadroya sahibiz. Sanırım bir kaç tane daha takviye de yapabiliriz önümüzün açık olduğunu düşünüyorum bu takım bunun üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.