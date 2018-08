İskele Şahabettin Özarslaner tesislerinde oynanan dostluk maçında; Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü ve bir dönemin efsane futbolcusu Feyyaz Uçar da forma giydi. Van Büyükşehir Belediyespor heyetinin oluşturduğu takımda; teknik direktör Feyyaz Uçar’ın yanı sıra, Alpaslan Has, Ferhat Demir, Şahin Binboğa, Hayrettin Öz, Cumhur Yıldırım, Selim Öğünmez, Davut Koyuncu, Yıldırım Altay, Salih Deniz ve Zeki Yiğit de forma giydi. Basınspor da ise; Erol Çakıl, Önder Altınal, Umut Tarhan, Mesut Varol, Cemal Aşan, Aytaç Aykaç, Ziya Türk, Fatih Sevinç, Baki Karaca, Rıdvan Can, Bişar Ulutaş ile sahaya çıktı. Gazeteci Sedat Dicle’nin hakemliğini yaptığı maçın ilk yarısını Vanspor yöneticileri takımı, 9-7 önde tamamladı. Van Büyükşehir Belediyespor yöneticilerinin gollerini; Feyyaz Uçar, Ferhat Demir, Selim Öğünmez, Zeki Yiğit, Şahin Binboğa ve Salih Deniz atarken, Basınspor’un gollerini, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can, Baki Karaca ve Cemal Aşan kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takım da kontrollü başladı. Sonraki dakikalarda yorgunluklar baş gösterdi ve iki takım da kalesinde yeni goller gördü. Van Büyükşehir Belediyespor yöneticileri takımı ikinci yarıda Ferhat Demir, Davut Koyuncu, Selim Öğünmez, Yıldırım Altay, Salih Deniz, Şahin Binboğa ile rakip takım filelerini havalandırdı. Basınspor’un ikinci yarıdaki golleri ise; Baki Karaca, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can Umut Tarhan, Aytaç Aykaç ve Fatih Sevinç’ten geldi. Basınspor’un iki farklı mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, kentteki gazetecilerle yaptıkları dostluk maçının renkli geçtiğini ve kaynaşmaya vesile olduğunu ifade etti. Maçın ardından iki takım oyuncularına meyve ikram edildi.