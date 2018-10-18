Van Büyükşehir Belediyespora coşkulu karşılama

Osmaniyespor ile deplasmanda oynanan ve 5-1'lik üstünlükle sahadan ayrılan Van Büyükşehir Belediyespor heyeti Van'a geldi. Van Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı ve VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve beraberindekiler, takımı Ferit Melen Havalimanında karşıladı. Ali Tekataş, tarafından Teknik Direktör Feyyaz Uçar ve futbolculara çiçek verilirken, taraftarlar ise uzun süre tezahüratta bulundu.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı ve VASKİ Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ ile birlikte takımı karşılayan Ali Tekataş, “Van Büyükşehir Belediyesporumuzun teknik heyetini, futbolcularını candan tebrik ederiz. Büyük bir başarıya imza attılar. Göğsümüzü kabarttılar. Oyuncular ve teknik heyet üzerine düşeni yerine getirmektedir. Taraftarların da takımı yalnız bırakmaması gerekir. Bu hafta oynanacak olan Ofspor karşılaşması için herkesi takıma desteğe davet ediyorum” dedi.

Coşkulu taraftar grubu ise, maytap ve meşale yakıp davullar çalarak takımı karşıladı.