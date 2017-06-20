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20 Haziran 2017 17:56

Van Büyükşehir Belediyespor’da dev transfer

Van Büyükşehir Belediyespor, Konya Anadolu Selçukluspor’dan Ali Kuleli’yi transfer etti.

Van Büyükşehir Belediyespor’da dev transfer

20 Haziran 2017 17:56


3. Lig’in iddialı takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor transfere doymuyor. Transferin hızlı takımı Van Büyükşehir Belediyespor önemli bir transfere imza attı. Kulüp, 2. Ligin tecrübeli futbolcularından Ali Kuleli’ye imza attırdı.


Futbolculuk kariyerinde Gaziosmanpaşa’da başlayan 1986 doğumlu Ali Kuleli, birçok 2. Lig ekibinde şampiyonluk yaşadı. Kuleli, sırasıyla Tokatspor, Samsunspor, Bugsaşspor, Alanyaspor, Bandırmaspor Keçiörengücü ve son olarak Konya Anadolu Selçukluspor’da forma giydi. Sağ ön kanatta oynayan Ali Kuleli, Van Büyükşehir Belediyespor’a 1+1 yıllığına imzayı attı.


Yeni sezon transferler çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, hedeflerinin iyi bir takım kurmak olduğunu söyledi. Çalım, “2. Lig hedefiyle yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda transferlerimiz de devam ediyor. Bugün 2. Ligin başarılı futbolcularından Ali kardeşimizi transfer ettik. Umarız ki beraber güzel işlere imza atarız. Yönetimdeki arkadaşlarıma da özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum’’ dedi.




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