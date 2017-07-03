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03 Temmuz 2017 14:35

Van Büyükşehir Belediyespor’da iki yeni transfer

Van Büyükşehir Belediyespor kadrosuna 2 yeni sol kanat oyuncusu kattı.

Van Büyükşehir Belediyespor’da iki yeni transfer

03 Temmuz 2017 14:35


TFF 3. Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig hedefi ile sıfırdan bir takım kuruyor. Transferin hızlı takımı Van Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Birlikspor’dan Mutlu İlengöz’e ve Konya Anadolu Selçukluspor’dan Zekeriya Çakırca’ya siyah kırmızılı formayı giydirdi. 2. Lig’in tecrübeli sol kanat oyuncusu olan ve İskenderunspor’un altyapısında yetişen Mutlu İlengöz; sırasıyla Medipol Başakşehir, Çorumspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Tokatspor, Nazillispor ve en son Kocaeli Birlikspor’da oynadı. Kocaeli Birlikspor’da playoff heyecanı yaşayan Mutlu İlengöz, sol kanadın değişik pozisyonlarda oynayabiliyor.


Kulüp, gelecek vaat eden genç futbolcuları arasında gösterilen sol kanat oyuncusu Zekeriya Çakırca’yı da bir yıllığına kiralık olarak transfer etti. 2. Lig ekiplerinden Konya Anadolu Selçukluspor’da yetişen ve geçen sezonu Kemerspor’da geçiren Çakırca, geçen sezon TFF’nin 3. Lig karmasına seçilmişti.


Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çalım, “Transferde iyi gidiyoruz. Sayın Valimizin ve Genel Sekreterimizin desteğiyle inşallah önümüzdeki sezon 2. Lig’de olacağız. Bu süreçte sporda birlik anlamında güzel şeylerin olacağına da eminiz. Kentin susamışlığını gidereceğiz” dedi.




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