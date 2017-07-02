Van Büyükşehir Belediyespor’dan bir transfer daha

Ligden önemli bir ismi Zafer Özden’i transfer etti.

2. Lig yolunda transferlere devam eden Van Büyükşehir Belediyespor kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Kulüp, geçen sezon 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da forma giyen takım kaptanı Zafer Özden’le 2 yıllığına anlaşmaya vardı. PTT 1.Lig ve 2. Lig’in deneyimli orta saha oyuncusu Zafer Özden, sırasıyla Göztepe, Altınordu, Turgutlu, Kahramanmaraş, Samsunspor ve Nazilli Belediyespor’da takım kaptanı olarak top koşturdu. Özden, oynadığı liglerde 4 şampiyonluk yaşamış, 2 defada PTT 1. lig play off finalleri oynadı.