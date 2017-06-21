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21 Haziran 2017 15:00

Van Büyükşehir Belediyespor’dan SMS kampanyası

Van Büyükşehir Belediyespor, kulübe ekonomik kaynak sağlamak için SMS kampanyası başlattı.

Van Büyükşehir Belediyespor’dan SMS kampanyası

21 Haziran 2017 15:00


Spor Toto 3. Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon gelirlerini arttırmak için kısa mesaj (SMS) kampanyasını hayata geçirdi. SMS kampanyasında kulübe bağışta bulunmak isteyenlerin Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) hatlarından ‘Vanspor’ yazıp ‘1349’a göndermeleri gerekiyor. Kampanyada tek mesaj 5 TL olarak ücretlendiriliyor.


Kampanyanın startını verdiklerini belirten Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, hedeflerinin kentin özleneni olan Vanspor’u üst lige çıkartmak olduğunu belirtti. 2. lig yolunda geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Çalım, “Van’ın, Vansporlunun özlem duyduğu üst lig heyecanını 2017-2018 futbol sezonuna iddialı başlayarak gidermenin hesabındayız. Bu bağlamda iyi bir takım kurma gayreti içerisindeyiz. Sezon başı çalışmalarımızı yürütürken, tüm yönetim kurulu üyeleri olarak kentteki futbol susamışlığın bilinci ile Vanspor’umuzu layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Bunun için tüm Van halkını takımlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bugün birlik olma ve sahiplenme günüdür. Vanspor’umuza destek vermek isteyenler, tüm GSM operatörlerini kullanarak ‘Vanspor’ yazıp 1349’a kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunmalarını istiyoruz” dedi.




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