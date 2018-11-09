İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesporun kritik maçı TRT Kurdi'de yayınlanacak

Van Büyükşehir Belediyespor ile Hüseyin Koçet İnşaat Çatalcaspor arasında pazar günü oynanacak karşılaşma, çift dilli anlatımla TRT Kurdi’de canlı olarak yayınlanacak.

Van Büyükşehir Belediyespor ile Hüseyin Koçet İnşaat Çatalcaspor arasında pazar günü oynanacak karşılaşma, çift dilli anlatımla TRT Kurdi'de canlı olarak yayınlanacak.


3. Lig 2.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor, 11 Kasım Pazar günü saat 13.30'te İstanbul'da Hüseyin Koçet İnşaat Çatalcasporla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Kürtçe ve Türkçe anlatımla TRT Kurdi'de naklen yayınlanacak.


Geçen hafta Bergama Belediyesporu 1-0 yenerek 3. sıraya yükselen Van Büyükşehir Belediyespor 20 puana ulaşırken, Hüseyin Koçet İnşaat Çatalcaspor ise 16 puanla 7. sırada bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.