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29 Ağustos 2018 16:30

Van Büyükşehir geleceğin futbolcularını yetiştiriyor

Van Büyükşehir Belediyesi futbol okulunda geleceğin futbolcuları yetişiyor.

Van Büyükşehir geleceğin futbolcularını yetiştiriyor

29 Ağustos 2018 16:30


Sosyal içerikli birçok projeye imza atan Van Büyükşehir Belediyesi’nin futbol okulu, futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Van Büyükşehir Belediyesi’nin futbol okuluna kayıt yapan 6-12 yaş arası 250 genç, futbol antrenörleri eşliğinde geleceğin futbolcusu olmak için çalışıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde tamamen ücretsiz olarak hizmet veren kursta gençler 6 futbol antrenörü eşliğinde geleceğin futbol yıldızı olmak için ter döküyor. 5 Eylül’de sona erecek kursta yoğun bir eğitimden geçen gençler antrenörlerce seçilirlerse Van Büyükşehir Belediyespor altyapısına girme şansına da sahip olacak. Kurs süresince Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere spor malzemesi yardımı ve servis imkanları da ücretsiz olarak sunuluyor.




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