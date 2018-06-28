Van Büyükşehir iskele caddesindeki ağaçları kent ormanına taşıyor

Daha önce İki Nisan Caddesi’nde yaptığı yenileme çalışmasıyla vatandaşlardan tam not alan Van Büyükşehir Belediyesi, benzer bir çalışmayı İskele Caddesinde yürütüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları ile tek yönlü olarak hizmet veren İskele Caddesi tekrar çift yönlü hale getiriliyor. Bu kapsamda bir süre önce yol genişletme çalışmaları başlayan cadde üzerinde bulunan ağaçların sökümü için Van Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan özel bir aparat sayesinde caddenin sağında ve solunda bulunan 232 dişbudak ağacı köklerine zarar verilmeden yerinden sökülerek Edremit Kent Ormanına taşınıyor. Halen devam eden taşıma işlemi sırasında zarar görmemeleri için ağaç gövdeleri özel bir köpükle sarılırken kökleri ise hasır ile kaplanarak kendi kök toprağı ile birlikte taşınması sağlanıyor.

“232 adet çınar ve ıhlamur dikilecek”

İskele Caddesinde bulunan ağaçların sökümünün tamamlanmasının ardından yenilenen caddenin iki yanındaki kaldırımlara toplam 232 adet, boyları ortalama 3 buçuk metre olan ıhlamur ve çınar fidanları dikilecek. Ağaç dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından refüjlere de 3 bin adet çeşitli çalı ve süs bitkisi dikilecek.

“Van Büyükşehir 2 yılda 30 bin ağaç dikti”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Vali Murat Zorluoğlu’nun Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak göreve getirilmesinin ardından “Daha yeşil bir Van” sloganıyla çalışmalarına başlayan Van Büyükşehir Belediyesi 2017-2018 yılları arasında 30 bin ağaç dikimi gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kentte bulunan park - bahçe ve ormanlık alanlara iki yıllık süreçte yaklaşık olarak 30 bin ağaç, 130 bin gül ve çalı bitkisi ile 1 milyondan fazla mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.