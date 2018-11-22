Van Büyükşehir, minikleri sevimli dostlarıyla buluşturuyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde 50 okuldan yaklaşık 7 bin öğrenci merkezi ziyaret edecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle ilköğretim çağındaki çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, sokak hayvanlarını korumak ve aynı zamanda tanıtmak amacıyla bir program düzenledi. Program çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle haftanın iki günü okullarından alınan minikler, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki sokak hayvanlarını hem canlı olarak görüyorlar, hem de hayvanlarla ilgili uzmanlardan bilgi alıyorlar. Çocuklar, ayrıca merkezde yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavilerine şahitlik ederken aynı zamanda yavru kedi ve köpekleri de dokunabilme şansına erişebiliyorlar.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk minik misafirleri Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu Öğrencileri oldu. Yaklaşık 170 öğrenci Merkez çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilere önce sokak hayvanlarına karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra minikler merkezi gezerek sevimli dostlarını yakından sevme imkanı buldu.

Örnek çalışmadan dolayı Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'ya teşekkür eden Yarbay Yusuf Turgut İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Azmi Gündalı, “Burada çok güzel bir şekilde karşılandık. Çocuklarımız nezih bir ortamda hem sokak hayvanlarıyla ilgili merak ettikleri birçok şeyi öğrendiler. Hem de sevimli dostlarıyla doyasıya vakit geçirerek eğlendiler. Bizler için de farklı bir aktivite oldu. Burada Sayın Valime, İl Milli Eğitim Müdürüme, Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezde çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan 4. sınıf öğrencisi Elif Sena Uğurlu, “Burada sokak hayvanlarından korkmamam gerektiğini öğrendim. Kedileri ve yavru köpekleri yakından sevdim. Burası çok güzel bir yer. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bölgenin en büyük ve en modern tesisi olma özelliği taşıdığını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu, buradaki amaçlarının çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Çocukların burada hayvanlara dokunma ve onları yakından sevme imkanı bulduğunu anlatan Elhansu, “Buranın kurulması ve hizmete açılmasında özel çabaları olan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Merkezimiz toplamda 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 bin 550 metrekare kapalı alana sahiptir. Burada 31 personelimiz çalışmaktadır. Aynı anda yaklaşık 225 sokak hayvanına hizmet verebilmekteyiz. ‘Yerdekilere Merhamet Edin ki Göktekiler de Size Merhamet Etsin' anlayışının gereği olarak, geleceğimiz olan çocuklarımıza burada hayvanlarla ilgili bir takım bilgiler veriyoruz. Bu bağlamda ilk etapta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 50 okulumuz haftanın 2 günü olmak üzere merkezimizi ziyaret edecekler” dedi.