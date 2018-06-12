Van Büyükşehir, Ramazan’da 180 bin kişiyi ağırladı

Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan Ramazan Sokağı’nda birbirinden farklı 175 etkinlik gerçekleştirilirken, 2 bakan ve çok sayıda önemli isim ağırlandı. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi 20 bin aileye de ramazan kolisi ulaştırarak sosyal belediyecilik örneği ortaya koydu.

“5 bin kişilik devasa iftar sofrası kuruldu”

11 ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hareket geçen Van Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 106 bin vatandaşın güzel bir Ramazan geçirmesi için var gücüyle çalıştı. Ramazan’ın ilk günden itibaren Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu İlçe Belediyesi tarafından 5 bin kişilik devasa iftar sofrası kuruldu. Esnafın, üniversite öğrencilerinin, yolculuk yapan vatandaşların, hasta yakınları ve birçok kesimin büyük ilgi gösterdiği iftar çadırında 4 çeşit yemeğin yanı sıra tatlı ve çay ikramları da ücretsiz olarak yapıldı.

“25 günde 175 etkinlikle eski ramazanlar yaşatıldı”

İftarın ardından Ramazan Sokağı’nda gecenin geç saatlerine kadar devam eden etkinliklerle Vanlılara eski Ramazanları yaşatan Van Büyükşehir Belediyesi, 25 gün boyunca yaklaşık 175 farklı etkinlik gerçekleştirdi. Program çerçevesinde Ömer Karaoğlu, Fatih Koca, Serdar Tuncer, M. Özcan Gündoğdu, İbrahim Sadri, Mustafa Demirci, Eşref Ziya Terzi, Abdurrahman Önül, Murat Belet, Bekir Çiçek, Grup Tillo ve Ammar Acarlıoğlu gibi tanınan ilahi sanatçılarının konser verdiği Ramazan Sokağında, ayrıca mehteran gösterisi, şişme maskot dans gösterisi, çocuk şarkıları, Hacivat ile Karagöz, çocuk yarışmaları, tiyatro gösterileri, sinema, ney dinletisi, semazen ve Kur’an’ı Kerim tilaveti verildi. Ayrıca etkinlik alanına kurulan Osmanlı Çarşısı’nda vatandaşlar hem alışveriş yaptı. Hem de közde kahve ve semaver çayının keyfini yaşadı.

“30 mahallede 30 bin kişiye iftar yemeği verildi”

Merkez Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerindeki mahalleleri de unutmayan Van Büyükşehir Belediyesi, 30 ayrı mahallede yaklaşık olarak 30 bin vatandaşa ‘Gezici İftar Tırı’ ile iftar yemeği ulaştırdı. Ayrıca buralarda da iftarın ardından mini etkinlikler yapıldı.

“20 bin aileye ramazan paketi ulaştırıldı”

Ramazan ayının bereketiyle sosyal alandaki çalışmalarına ağırlık veren Van Büyükşehir Belediyesi, 20 bin aileye, içerisinde temel gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu Ramazan Kolisi ulaştırıldı.

Ayrıca 200 yeni aileyi yerinde tespit eden Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesine Başkanlığına bağlı ekipler, sosyal kart sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için de yoğun mesai harcadı.