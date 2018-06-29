Van büyükşehir, Taşdöndürenli çiftçileri suya kavuşturdu

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Murat Zorluoğlu döneminde Van’da tarımsal hizmetlerde adeta bir devrim yaşanıyor. Van Büyükşehir Belediyesi bölgede çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeni sulama tesisleri, beton kanallar, göletler ve sondaj çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gürpınar ilçesine bağlı 500 nüfuslu Taşdöndüren mahallesinde bulunan bin 100 hektarlık arazi yapılan yeni sulama tesisleri ile suya kavuşturuldu. Toplamda 3 bin 440 metre beton sulama kanalı, 6 adet sel geçişi ve 3 adet hayvan - araç geçişleri için plak köprü yapılan Taşdöndüren’de vatandaşlar suya kavuşmanın sevincini yaşadı.

“Yıllar süren özlem sona erdi”

Bölgede ikamet eden vatandaşların çoğunlukla çiftçilikle uğraştığını ve buğday, yonca, arpa, korunga gibi ürün gruplarında üretim yaptığını belirten Taşdöndüren Mahallesi Muhtarı Azathan Erdemir, “Yıllardan beri özlemini duyduğumuz modern sulama tesislerini mahallemize ve çiftçimize kazandıran Vali Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Eski toprak sulama kanallarının zaman ve emek kaybına neden olduğunu ifade eden Erdemir, “Çiftçilerimizin kazma ve küreklerle kazdığı toprak kanallar nedeniyle su kaybı yaşanıyordu ve tüm araziye eşit miktarda su taşınamıyordu. Bu durum çiftçilerimizi olumsuz etkiliyordu. Önceki yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca başvuruda bulunarak mahallemizin çiftçilik faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu sulama kanallarının yapılmasını talep etmiştik. Yönetim değişikliğinin ardından bu talebimiz yanıt buldu. Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre içinde yeni sulama tesislerini yaparak mahallemize kazandırdı. Eski toprak kanallarla 600 - 700 hektarlık bir alan yeterli suya ulaşamazken şimdi toplam bin 100 hektarlık alan suya kavuştu. Yeni sulama tesisleri ile ürün rekoltemizde ve çiftçilerimizin kazancında ciddi artışlar olacak” diye konuştu.