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27 Haziran 2018 17:09

Van Büyükşehir Zabıta Dairesi istişare toplantısı yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından periyodik olarak düzenlenen zabıta hizmetleri istişare toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Zabıta Dairesi istişare toplantısı yaptı

27 Haziran 2018 17:09


Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, zabıta memurları ve birim çalışanları katıldı. Zabıtayı ilgilendiren tüm yasal mevzuatlar ve bunlarla ilgili uygulamalarda yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, yerel yönetimler çerçevesinde belediyeyi ilgilendiren mevzuatlarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kentin esenliği ve düzeni noktasında kendilerine çok büyük görevler düştüğünü söyledi. Kentte ciddi oranda kaçak yapılaşma ve seyyar sorunu olduğunun altını çizen Genel Sekreter Yalçın, “Çok yüksek oranda çarpık yapılaşmanın olduğu bir şehirde zabıta görevi yapıyorsunuz. Bunu kentimizi kötülemek anlamında söylemiyorum. Buradaki işimizin ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ben daha önce görev yaptığım yerde bütün çalışanların maaş bordrolarının altına şunu yazmıştım; ‘Bu parayı kendilerine hizmet etmeniz karşılığında size halk veriyor.’ Bizler burada bir para kazanıyorsak bunu helal ettirmemiz gerekir. Burada yasal mevzuatları yerine getirmemiz gerekir. Bu kötü bir şey değil. Görevimizi yerine getirmek zorundayız. Bu kentin esenliğini ve huzurunu sağlamak için yasal mevzuat neyi gerektiriyorsa onu yapalım” dedi.


Ramazan ayı ve bayramda yapılan çalışmalara da değinen Yalçın, sahada yapılan çalışma ve denetimlerin sıklaştırılması gerektiği mesajını da verdi. Toplantı Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar ve Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç’in konuşmalarıyla devam etti.




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