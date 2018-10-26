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Van Büyükşehirde eski hükümlü kadrosu için kura çekildi

Van Büyükşehir Belediyesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla daimi işçi kadrosunda istihdam edilecek işçiler için kura çekimi yapıldı.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Van Büyükşehir Belediyesinde daimi işçi kadrosunda istihdam edilecek olan 3 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Kadın ve Aile Merkezi Konferans Salonu'nda başvuruda bulunan eski hükümlülerin de katılımıyla yapılan kura çekiminde 356 kişi arasında 9 asil ve 9 yedek olmak üzere 18 kişi belirlendi. Kura çekimlerini takip eden eski hükümlüler heyecanlı anlar yaşarken, ismi kurada çıkanların ise mutlulukları yüzlerine yansıdı. Kura çekimlerini takip eden Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Adnan Ergenç, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Eski hükümlü kadrosundan 3 kişi alınacağını belirten Ergenç Türkiye genelinde başvuru aldıklarını belirterek, “İŞKUR üzerinden 356 başvuru yapıldı. Bugün şeffaf bir ortamda bu kardeşlerimizi belirlemek için Van 1'inci Noteri tarafından kuralar çekildi. Çekilen kura sonucunda 9 asil ve 9 yedek olmak üzere 18 kişi belirlendi. Bundan sonra sınav komisyonumuz tarafından yapılacak olan yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınav neticesinde 3 kişi belirlenerek Belediyemizin daimi işçi kadrosunda istihdam edilecek” dedi.

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