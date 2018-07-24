Van büyükşehirden Bahçesaray’a tarımsal destek

Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu’nu girişimleri sonucu ilçeye getirilen 7 bin metrelik sulama boruları, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı tarafından teslim alınarak ihtiyaç duyulan mahallelere dağıtılacak.

Konu ile ilgili bilgi veren AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Kırsal kalkınmayı destekleme, hayvansal ve bitkisel üretimi geliştirme, kırsaldan kente insan göçünün azaltılması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla daha önce mahalle ve köylerimiz tespit ettiğimiz sulama aksaklıklarını yetkililere bildirdik. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan mahallelerde sulama kanalları için su borularımızı 7 bin metre 3 tır bugün teslim aldık. Başta emeği geçen Van Valisi Murat Zorluoglu’na, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu’na, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan’a ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu çok teşekkür ederim. Tarımsal alanda kullanılacak olan borular vatandaşlarımız dada sağlık ürün elde etmelerinde katkısı olacak” dedi.