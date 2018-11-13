Van Büyükşehir'den ‘Beden dili ve diksiyon eğitimi' semineri

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezi kursiyerlerine yönelik ‘Beden dili ve diksiyon eğitimi' semineri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından verilen kişisel gelişim kursları devam ediyor. Bu Kapsamda Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Eğitim Koordinatörü ve Türkolog Betül Orhan, ‘Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi' semineri verdi. Kadın ve Aile Merkezi Konferans Salonu'nda verilen seminere kursiyerler büyük ilgi gösterdi. Seminerde doğru nefes, ses eğitimi, beden dilinin etkin olduğu sözel iletişim becerileri, etkileyici konuşma, hitabet kuralları, topluluk karşısında konuşma gibi başlıklar anlatıldı.

Yaklaşık 2 saat süren eğitim semineri hafta boyunca devam edecek.